Футбольная ассоциация Англии выступила против идеи о проведении чемпионата мира каждые года

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила против идеи о проведении чемпионата мира каждые года.

Глава FA Марк Буллингем присоединился к позиции УЕФА.

«Мы не верим, что эти планы осуществятся», — приводит слова Буллингема журналист Роб Харрис в Twitter.

English Football Association has made clear its complete opposition to biennial World Cups today. CEO Mark Bullingham joining the UEFA position and saying: «We don't believe that they'll come to fruition.»



Not bidding for 2030 WC provides the ability to not back FIFA plans — Rob Harris (@RobHarris) February 7, 2022

Ранее против идеи проведения чемпионата мира каждые два года выступили все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).