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Сегодня, 11:15

«Челси» предложил Баркли «Астон Вилле» и «Эвертону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Челси» намерен продать полузащитника Росса Баркли этим летом, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, лондонцы предложили «Астон Вилле» и «Эвертону» подписать 28-летнего англичанина.

Баркли — воспитанник «Эвертона», он перешел из этой команды в «Челси» в январе 2018 года. Футболист выступал на правах аренды за «Астон Виллу» в сезоне-2020/21.

В сезоне-2021/22 Баркли забил 1 гол в 14 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Росс Баркли
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
ФК Эвертон
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