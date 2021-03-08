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Форвард «МЮ» Рэшфорд сегодня пройдет медицинское обследование

12:38
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Сегодня, 8 марта, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известна степень тяжести травмы, полученной в матче с «Манчестер Сити» (2:0), сообщает официальный сайт манкунианцев.

По данным источника, футболист получил повреждение на 73-й минуте и был заменен. Ранее, 7 марта, главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что у Рэшфорда небольшая травма лодыжки.

В 28 матчах чемпионата «МЮ» набрал 54 балла и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.

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