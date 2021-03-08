Бен Фостер назвал Диего Косту «грязной крысой», Видича психом, а Тевеса лентяем

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер рассказал о бывших соперниках в чемпионате Англии и экс-партнерах по «Манчестер Юнайтед».

— Диего Коста был грязной маленькой крысой, — цитирует The Sun Фостера. — Он просто рычал, царапался и не оставлял нас в покое ни на секунду. Луис Суарес был похож на него. С ним было ужасно играть. Он пинался, царапался, делал абсолютно все. Но мне нравятся такие игроки. Командам нужны такие победители. Звери!

С Роем Кином я поработал совсем немного, и он напугал меня до смерти. Он был страшным парнем. Неманья Видич тоже был психом. Он легко мог подставить голову под чью-нибудь бутсу, чтобы не дать мячу залететь в ворота. Он бешеный!

Худший на тренировках? Карлос Тевес, сто процентов. У него были проблемы с тренировками, они его совершенно не интересовали. Для него вообще тренировок не было, он был просто ужасен. Но в субботу, черт возьми, что это был за игрок. У него был победный менталитет, он был невероятным талантом на поле в субботу.