Форвард «Ливерпуля» Жота заявил, что равняется на Роналду

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал, что думает о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда ты молод, то совершаешь много ошибок. А уже с опытом приходят знания. В этом смысле я всегда равняюсь на Роналду. Думаю, после 30 лет он забил больше голов, чем до достижения этого возраста. В 26 ты еще можешь быть далеко от своего пика», — цитирует португальца пресс-служба клуба.

В этом сезоне чемпионата Англии Жота провел 11 матчей, в которых забил четыре гола.