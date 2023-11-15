Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, что думает о шансах команды выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«Мы надеемся, что у нас получится. У нас молодая и мастеровитая команда. Нам нужно немного удачи, отсутствие травм и стабильность в результатах. Пока у нас дела идут хорошо в этом сезоне, но сейчас только ноябрь, поэтому рано делать выводы», — цитирует нидерландца Manchester Evening News.

После 12 туров АПЛ команда занимает второе место в таблице, отставая от лидера на одно очко.