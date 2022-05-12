Форвард «Ливерпуля» Салах уверен, что является лучшим игроком на своей позиции

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что он является лучшим игроком на своей позиции.

«Если вы сравните меня с любым другим игроком на моей позиции не только в «Ливерпуле», но и во всем мире, вы увидите, что я лучший. Я полностью в работе, мои цифры являются лучшим доказательством», — цитирует Салаха beIN SPORTS.

28-летний египтянин в текущем сезоне АПЛ провел 34 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 13 голевых передач.