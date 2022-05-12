Форвард «Ливерпуля» Салах уверен, что является лучшим игроком на своей позиции
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что он является лучшим игроком на своей позиции.
«Если вы сравните меня с любым другим игроком на моей позиции не только в «Ливерпуле», но и во всем мире, вы увидите, что я лучший. Я полностью в работе, мои цифры являются лучшим доказательством», — цитирует Салаха beIN SPORTS.
28-летний египтянин в текущем сезоне АПЛ провел 34 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 13 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|5
|3
|94-22
|89
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Лестер
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|2 : 3
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|3 : 0
|1.03
|22:45
|
Бернли – Лестер
|0 : 2
|12.05
|21:45
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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