Моуринью вспомнил ситуацию с Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «МЮ», наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался об отношениях с полузащитником римлян Генрихом Мхитаряном.

«В «МЮ» люди были настроены пессимистично и говорили, что у Мхитаряна со мной не будет шансов. Говорили что он был из тех людей, у которых дела, если что-то пошло не так, никогда больше не пойдут на лад. Я доказал обратное. Мы были очень зрелыми и честными друг с другом», — сказал Моуринью Sky Sport.

Действующий контракт армянского футболиста истекает в июне 2022 года. Он выступает за «Рому» с сентября 2020 года.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за команду 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.