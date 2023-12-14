Экс-форвард ЦСКА Жо попал в рейтинг худших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил рейтинг худших игроков в истории АПЛ.

В список вошли 35 футболистов. 32-е место занял бывший нападающий ЦСКА Жо, который с 2008 по 2011 годы играл за «Манчестер Сити». Он провел за «горожан» 42 матча, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. 19-м в рейтинге стал экс-форвард московского «Динамо» Андрей Воронин, выступавший за «Ливерпуль».

Первое место в рейтинге занял сенегальский нападающий Али Диа, которого в 1996 году подписал «Саутгемптон». Футболист обманом добился трансфера, заявив, что он двоюродный брат обладателя «Золотого мяча»-1995 Джорджа Веа. Он провел один матч за клуб.

Топ-10 рейтинга: