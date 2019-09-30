Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить 6 миллионов за трансфер погибшего Салы

18:04
Теги:

ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за трансфер аргентинца Эмилиано Сала, сообщает BBC. 28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январе этого года, однако его самолет потерпел крушение по пути из Франции в Англию, и футболист погиб.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком.

Английская сторона может оспорить решение ФИФА в СAS.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир