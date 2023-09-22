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Сегодня, 16:21

ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нуну Сантуш (слева).
Фото Reuters

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол года.

На нагрдаду претендуют 11 игроков, трое из которых представляют женский футбол: Беатрис Занератто (гол в матче Бразилия — Панама), Линда Кайседо (Колумбия — Германия) и Сэм Керр (Австралия — Англия).

Из мужчин в число номинантов попали: Нуну Сантуш («Спортинг» — «Боавишта»), Асхат Тагыберген (Казахстан — Дания), Иван Моранте («Ибица» — «Бургос»), Хулио Энсисо («Брайтон» — «Манчестер Сити»), Альваро Барреал («Цинциннати» — «Питтсбург»), Сон Джин Канг (Иордания U20 — Южная Корея U20), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» — «Ботафого ФК-СП») и Брайан Лосано («Атлас Гвадалахара» — «Америка»).

Видео голов можно посмотреть на Youtube-канале ФИФА.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. Действующим обладателем награды является форвард паралимпийской сборной Польши Марцин Олексы. Второе место в 2022 году занял экс-полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, а третьим стал гол Ришарлисона за сборную Бразилии на ЧМ-2022.

Футбол
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 2 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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