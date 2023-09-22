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Сегодня, 11:33

Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года

Руслан Минаев
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Футболист Мартин Эдегор
Мартин Эдегор.
Фото Reuters

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор продлил контракт с «канонирами» до лета 2028 года.

24-летний норвежец перешел в лондонский клуб из «Реала» летом 2021 года за 35 миллионов евро.

«[Подписание нового контракта] далось мне легко по многим причинам. Прежде всего из-за того, что мы делаем здесь особенные вещи. Я хочу быть частью этого. Я очень воодушевлен. Я нашел место, где мне хорошо. Я дома», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Всего на счету хавбека 112 матчей за «Арсенал», 27 голов и 15 результативных передач.

В этом сезоне Эдегор провел за клуб 7 матчей и забил 3 гола.

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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Кр. Пэлас – Фулхэм
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23.09 17:00
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Ман. Сити – Нот. Форест
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23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
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Жан-Филипп Матета

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Кристал Пэлас

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