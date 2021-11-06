Фернандеш — о матче с «Манчестер Сити»: «Главное — не пропустить. Если это получится, то мы забьем»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
«В этом матче все может измениться в один момент, — приводит слова Фернандеша Sky Sports. — Можно, как угодно готовиться, но отдельные футболисты должны делать что-то особенное в таких встречах. Для «Манчестер Юнайтед», также как и для «Манчестер Сити» все может решить одно удачное действие. Нам важно придерживаться плана, хорошо защищаться. Главное — не пропустить. Если это получится, то мы забьем».
Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
После 10 туров чемпионата Англии «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте. «Ман Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12453986/bruno-fernandes-interview-man-utd-ace-on-how-they-plan-to-beat-man-city-his-scoring-record-this-season-and-support-for-ole-gunnar-solskjaer
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю