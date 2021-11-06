Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«В этом матче все может измениться в один момент, — приводит слова Фернандеша Sky Sports. — Можно, как угодно готовиться, но отдельные футболисты должны делать что-то особенное в таких встречах. Для «Манчестер Юнайтед», также как и для «Манчестер Сити» все может решить одно удачное действие. Нам важно придерживаться плана, хорошо защищаться. Главное — не пропустить. Если это получится, то мы забьем».

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте. «Ман Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.