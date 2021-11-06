«Ньюкасл» должен объявить о назначении Хау на пост главного тренера перед сегодняшним матчем с «Брайтоном»

«Ньюкасл» договорился с Эдди Хау о назначении специалиста на пост главного тренера команды, сообщает журналист Daily Mail Крэйг Хоуп.

По информации источника, «сороки» должны официально объявить о заключении соглашения с 43-летним англичанином сегодня, 6 ноября перед матчем 11-го тура АПЛ с «Брайтоном» (начало — в 20.30 мск).

Understand Eddie Howe expected to sign NUFC deal tomorrow & will be at Brighton game. All on track for completion. — Craig Hope (@CraigHope_DM) November 5, 2021

«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 4 очка в 10 матчах.

7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении клуба у прежнего владельца Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.