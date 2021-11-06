«Ньюкасл» должен объявить о назначении Хау на пост главного тренера перед сегодняшним матчем с «Брайтоном»
«Ньюкасл» договорился с Эдди Хау о назначении специалиста на пост главного тренера команды, сообщает журналист Daily Mail Крэйг Хоуп.
По информации источника, «сороки» должны официально объявить о заключении соглашения с 43-летним англичанином сегодня, 6 ноября перед матчем 11-го тура АПЛ с «Брайтоном» (начало — в 20.30 мск).
Understand Eddie Howe expected to sign NUFC deal tomorrow & will be at Brighton game. All on track for completion.— Craig Hope (@CraigHope_DM) November 5, 2021
«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 4 очка в 10 матчах.
7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении клуба у прежнего владельца Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю