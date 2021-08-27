Фергюсон повлиял на желание «Манчестер Юнайтед» вернуть Криштиану Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» проконсультувалось с экс-тренером клуба Алексом Фергюсоном относительно потенциального трансфера Криштиану Роналду, сообщает журналист Самуэль Лакхорст в Twitter.

Окончательное предложение было направлено уже после разговора Роналду с бывшим тренером «красных дьяволов».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и забил 118 голов в 292 играх.

36-летний Криштиану — пятикратный обладатель «Золотого мяча». За свою карьеру он выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

Его последним клубом был «Ювентус», за который он выступал с 2018 года.