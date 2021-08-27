«Лидс» оформил трансфер 18-летнего защитника «Селтика»
23:14
18-летний защитник «Селтика» Лео Хьелде перешел в «Лидс». Норвежец подписал с английским клубом контракт до 2025 года.
Хьлде не дебютировал за основу «Селтика». Прошлый сезон он провел в аренде в «Росс Каунти» и сыграл 12 матчей во всех турнирах.
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