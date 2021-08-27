Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лидс» оформил трансфер 18-летнего защитника «Селтика»

23:14
Теги:

18-летний защитник «Селтика» Лео Хьелде перешел в «Лидс». Норвежец подписал с английским клубом контракт до 2025 года.

Хьлде не дебютировал за основу «Селтика». Прошлый сезон он провел в аренде в «Росс Каунти» и сыграл 12 матчей во всех турнирах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
Непредсказуемое начало сезона. Перешедшая к Плющенко фигуристка выиграла, подопечные Тутберидзе вдали от подиума
Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд