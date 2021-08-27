«Лидс» оформил трансфер 18-летнего защитника «Селтика»

18-летний защитник «Селтика» Лео Хьелде перешел в «Лидс». Норвежец подписал с английским клубом контракт до 2025 года.

?? «I'm really delighted to sign for this massive club» Watch our exclusive interview with Leo, as he talks about his move from Celtic @Skrill pic.twitter.com/5Y57qRq7S3 — Leeds United (@LUFC) August 27, 2021

Хьлде не дебютировал за основу «Селтика». Прошлый сезон он провел в аренде в «Росс Каунти» и сыграл 12 матчей во всех турнирах.