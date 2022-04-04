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Сегодня, 08:27

Фердинанд заявил, что в «МЮ» не ценят Маркуса Рашфорда

Рио Фердинанд считает, что Рангник не ценит Маркуса Рашфорда
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что главный тренер команды Ральф Рангник недооценивает нападающего Маркуса Рашфорда.

«Не говорю, что он идеален, но если бы я был Рашфордом, то считал, что тренер не ценит меня, выпуская впереди двух полузащитников. Хотя может переговоры о новом контракте уже ведутся, но на его место я бы задумался.

Да, он недостаточно хорош, чтобы вытеснить Роналду или Кавани. Но когда тренер играет без нападающего, это совсем другое дело. Но насколько плох должен быть Рашфорд на тренировках, чтобы на игру выставляли такой состав?» — рассказал Фердинанд на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Рэшфорда.

Его текущий контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года, при этом у клуба есть опция продления еще на год. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего игрока в 85 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд
Рио Фердинанд
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
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 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
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Челси – Брентфорд
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Тоттенхэм Хотспур

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Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

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