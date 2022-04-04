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Сегодня, 08:48

Лэмпард уверен, что «Эвертон» останется в АПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможном вылете команды из Английской Премьер-лиги.

«У нас есть еще 10 игр впереди, чтобы набрать очки. Десять игр — это много. Если удача повернется к нам лицом, то у меня есть уверенность, что все будет хорошо. Говорить об этом сейчас и здесь — ничего не значит. Мы просто должны сосредоточиться на своей игре. Следующий матч имеет огромное значение, потому что это «Бернли». После этого мы переходим к «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Лэмпарда Sky Sport.

«Эвертон» 3 апреля уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2 в матче АПЛ. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея на счету 25 очков.

Следующий матч «Эвертона» состоится 6 апреля против «Бернли», которые находятся на 19-й позиции (21 очко).

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12581696/frank-lampard-still-confident-of-everton-survival-david-moyes-they-have-quality-to-stay-up
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Бернли
ФК Эвертон
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 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 1
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 5 : 1
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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