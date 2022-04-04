Лэмпард уверен, что «Эвертон» останется в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможном вылете команды из Английской Премьер-лиги.

«У нас есть еще 10 игр впереди, чтобы набрать очки. Десять игр — это много. Если удача повернется к нам лицом, то у меня есть уверенность, что все будет хорошо. Говорить об этом сейчас и здесь — ничего не значит. Мы просто должны сосредоточиться на своей игре. Следующий матч имеет огромное значение, потому что это «Бернли». После этого мы переходим к «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Лэмпарда Sky Sport.

«Эвертон» 3 апреля уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2 в матче АПЛ. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея на счету 25 очков.

Следующий матч «Эвертона» состоится 6 апреля против «Бернли», которые находятся на 19-й позиции (21 очко).