Фердинанд рассказал, почему Месси отписался в соцсетях от Гарначо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, почему форвард сборной Аргентины Лионель Месси отписался от товарища по национальной команде Алехандро Гарначо.

«Знаете, что мне нравится в Гарначо? Ему все равно. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. На вопрос: «Кто величайший? Роналду». Даже когда он [Гарначо] в сборной Аргентины», — сказал Фердинанд в эфире YouTube-канала Vibe with Five.

В матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0) вингер «Манчестер Юнайтед» забил ударом через себя и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду, прыгнув и расставив руки и ноги.