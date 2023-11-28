Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo, Роналду — второй

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии портала FourFourTwo.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, третьим стал полузащитник «Эмирейтс» Андрес Иньеста.

В топ-10 также попали экс-хавбек «Барселоны» Хави, его бывший одноклубник Роналдиньо, экс-полузащитник «Реала» Зинедин Зидан, бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, экс-полузащитник «Милана» Кака и форвард «Гремио» Луис Суарес.

Всего в рейтинг попали 100 футболистов. Весь список представлен на сайте портала.

Топ-20 рейтинга лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Андрес Иньеста (Испания)

4. Хави (Испания)

5. Роналдиньо (Бразилия)

6. Зинедин Зидан (Франция)

7. Тьерри Анри (Франция)

8. Мануэль Нойер (Германия)

9. Кака (Бразилия)

10. Луис Суарес (Уругвай)

11. Карим Бензема (Франция)

12. Дани Алвес (Бразилия)

13. Златан Ибрагимович (Швеция)

14. Лука Модрич (Хорватия)

15. Самюэль Это'О (Камерун)

16. Уэйн Руни (Англия)

17. Роналдо (Бразилия)

18. Филипп Лам (Германия)

19. Серхио Рамос (Испания)

20. Томас Мюллер (Германия)

Ранее Анри был признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.