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Фабинью и Милнер пропустят матч «Ливерпуля» с «Эвертоном»

17:14
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитники Фабинью и Джеймс Милнер не смогут принять участия в матче 25-го тура против «Эвертона».

«Фабинью не тренировался сегодня. По нему нет ничего нового, как и по остальным травмированным. Фабинью все ближе к тому, чтобы восстановиться, Милнер — тоже, как и Жота, но их состояния недостаточно для того, чтобы сыграть с «Эвертоном» в выходные», — цитирует Goal Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 20.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/jurgen-klopp-fabinho-milner-injury-liverpool-everton/flvyedgkq30k1ijdo8owygjpn

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