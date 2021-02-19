Фабинью и Милнер пропустят матч «Ливерпуля» с «Эвертоном»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитники Фабинью и Джеймс Милнер не смогут принять участия в матче 25-го тура против «Эвертона».
«Фабинью не тренировался сегодня. По нему нет ничего нового, как и по остальным травмированным. Фабинью все ближе к тому, чтобы восстановиться, Милнер — тоже, как и Жота, но их состояния недостаточно для того, чтобы сыграть с «Эвертоном» в выходные», — цитирует Goal Клоппа.
Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 20.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/jurgen-klopp-fabinho-milner-injury-liverpool-everton/flvyedgkq30k1ijdo8owygjpn
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