Кепа отреагировал на слухи об уходе из «Челси» и конфликте с Лэмпардом

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал информацию о том, что он может покинуть команду, а также опроверг информацию о конфликте с бывшим наставником «синих» Фрэнком Лэмпардом.

«Я никогда не думал об уходе из «Челси». Первый сезон в команде получился хорошим, мы выиграли Лигу Европы, попали в Лигу чемпионов, я играл за сборную. Во второй сезон в команде сменился тренер. У меня не было проблем с Лэмпардом. Просто я был не в лучшей форме. Правда в том, что я играл не столько, сколько хотел», — цитирует Goal Аррисабалагу.

В сезоне-2020/21 Кепа провел 8 матчей за «Челси» и пропустил 8 голов. Испанец перешел в лондонскую команду из «Атлетика» за 80 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером вратаря в истории. В данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 15 миллионов евро.