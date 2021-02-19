Кепа отреагировал на слухи об уходе из «Челси» и конфликте с Лэмпардом
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал информацию о том, что он может покинуть команду, а также опроверг информацию о конфликте с бывшим наставником «синих» Фрэнком Лэмпардом.
«Я никогда не думал об уходе из «Челси». Первый сезон в команде получился хорошим, мы выиграли Лигу Европы, попали в Лигу чемпионов, я играл за сборную. Во второй сезон в команде сменился тренер. У меня не было проблем с Лэмпардом. Просто я был не в лучшей форме. Правда в том, что я играл не столько, сколько хотел», — цитирует Goal Аррисабалагу.
В сезоне-2020/21 Кепа провел 8 матчей за «Челси» и пропустил 8 голов. Испанец перешел в лондонскую команду из «Атлетика» за 80 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером вратаря в истории. В данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/kepa-never-thought-about-leaving-chelsea-no-problem-with/wz5anilaxv6d1qv2tgha1o0i4
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