Кейта может сыграть в ливерпульском дерби
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может выйти на поле в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Такую вероятность 19 февраля не исключил главный тренер «красных» Юрген Клопп.
По словам тренера, пропустит матч Фабинью. Также не сыграют Джеймс Милнер и Диогу Жота.
«Наби вчера тренировался с командой, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Посмотрим, что мы получим из этого. Конечно, после его травм мы не будем торопить его, но было бы приятно, если бы он был с нами. Сможет ли он сыграть несколько минут в субботу? Я не знаю. Если мы решим, что ему лучше не играть, то ему нужно будет хорошо потренироваться отдельно от команды».
Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 20 февраля. Начало в 20.30 по московскому времени.
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