Езил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной

Игроки "Арсенала" Месут Езил и Сеад Колашинац вынуждены находиться под постоянной охраной. Футболисты могли быть втянуты в противостояние криминальных группировок Лондона, сообщает The Times.

Несколько дней назад на автомобиль Езила напали двое неизвестных с ножами. Езил укрылся в ближайшем ресторане и пытался вызвать помощь, а Колашинац, который также находился в машине, дал отпор нападавшим. Вчера эти люди были задержаны возле дома Езила.

Футболисты в этой ситуации получили поддержку от бандитов, представляющих выходцев из Восточной Европы, которые предупреждают их о любых возможных нападениях. В ответ на это, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес Езила и Колашинаца.

Ранее сообщалось, что игроки пропустили матч 1-го тура английской премьер-лиги с "Ньюкаслом" по соображениям безопасности.