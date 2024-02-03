«Эвертон» на 90+5-й минуте спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

«Эвертон» спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк».

Первый гол в матче на 4-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. На 30-й минуте вингер хозяев Джек Харрисон сравнял счет.

В концовке первого тайма Ришарлисон оформил дубль и вывел «Тоттенхэм» вперед. На 90+5-й минуте защитник «Эвертона» Джаррэд Брантвэйт забил после подача со штрафного и спас свою команду от поражения.

«Шпоры» набрали 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» поднялся на 17-ю строчку с 19 баллами.