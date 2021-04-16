Дубль Кейна спас «Тоттенхэм» от поражения в матче АПЛ против «Эвертона»

«Эвертон» 16 апреля в домашнем матче 32-го тура АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Гости вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Харри Кейна, но нападающий «ирисок» Гилфи Сигурдссон сначала сравнял счет с пенальти в первом тайме, а затем 62-й минуте вывел синих вперед. Последнее слово осталось за Кейном, который 68-й минуте установил окончательный счет.

На второй компенсиронной минуте игры лидер «Тоттенхэма» покинул поле из-за травмы, его заменил Деле Алли.

После этой ничьей «шпоры» остались седьмыми с 50 очками, «Эвертон» сразу за ними — 49 очков.

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32-й тур

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (1:1)

Голы: Кейн, 27 (0:1). Сигурдссон, 31 — с пенальти (1:1). Сигурдссон, 62 (2:1). Кейн, 68 (2:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Хамес Родригес, Сигурдссон, Аллан, Дэйвис (Кинг, 83), Ивоби (Коулман, 61), Ришарлисон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Родон, Регилон (Ламела, 64), Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Лукас Моура, 64), Сон Хын Мин, Кейн (Алли, 90+3).

Предупреждения: Хейбьерг, 7. Дэйвис, 21.

Судья: Оливер.

16 апреля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».