Дубль Кейна спас «Тоттенхэм» от поражения в матче АПЛ против «Эвертона»
«Эвертон» 16 апреля в домашнем матче 32-го тура АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
Гости вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Харри Кейна, но нападающий «ирисок» Гилфи Сигурдссон сначала сравнял счет с пенальти в первом тайме, а затем 62-й минуте вывел синих вперед. Последнее слово осталось за Кейном, который 68-й минуте установил окончательный счет.
На второй компенсиронной минуте игры лидер «Тоттенхэма» покинул поле из-за травмы, его заменил Деле Алли.
После этой ничьей «шпоры» остались седьмыми с 50 очками, «Эвертон» сразу за ними — 49 очков.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
32-й тур
«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (1:1)
Голы: Кейн, 27 (0:1). Сигурдссон, 31 — с пенальти (1:1). Сигурдссон, 62 (2:1). Кейн, 68 (2:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Хамес Родригес, Сигурдссон, Аллан, Дэйвис (Кинг, 83), Ивоби (Коулман, 61), Ришарлисон.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Родон, Регилон (Ламела, 64), Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Лукас Моура, 64), Сон Хын Мин, Кейн (Алли, 90+3).
Предупреждения: Хейбьерг, 7. Дэйвис, 21.
Судья: Оливер.
16 апреля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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