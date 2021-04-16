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Защитник «Астон Виллы» Мингс подвергся расистским оскорблениям

21:47
Тайрон Мингс. Фото instagram.com/tyronemings/
Тайрон Мингс. Фото instagram.com/tyronemings/
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Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс отреагировал на оскорбления на расовой почве, которым подвергся в соцсетях.

28-летний англичанин в Twitter выложил скриншот из Instagram, где пользователь написал ему: «Чертов ниггер, уходи из футбола, гребаная свинья».

«Еще один день в жизни социальных сетей без фильтров. Пожалуйста, не жалейте нас, просто стойте бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети без этого не становятся безопаснее», — подписал пост Мингс.

«Астон Вилла» и АПЛ выступили с заявлениями, в которых осудили такое поведение в адрес футболиста.

В текущем сезоне Мингс провел за «Астон Виллу» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/OfficialTM_3/status/1383076029514838019

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