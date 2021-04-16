Защитник «Астон Виллы» Мингс подвергся расистским оскорблениям
Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс отреагировал на оскорбления на расовой почве, которым подвергся в соцсетях.
28-летний англичанин в Twitter выложил скриншот из Instagram, где пользователь написал ему: «Чертов ниггер, уходи из футбола, гребаная свинья».
«Еще один день в жизни социальных сетей без фильтров. Пожалуйста, не жалейте нас, просто стойте бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети без этого не становятся безопаснее», — подписал пост Мингс.
«Астон Вилла» и АПЛ выступили с заявлениями, в которых осудили такое поведение в адрес футболиста.
В текущем сезоне Мингс провел за «Астон Виллу» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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