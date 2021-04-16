Защитник «Астон Виллы» Мингс подвергся расистским оскорблениям

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс отреагировал на оскорбления на расовой почве, которым подвергся в соцсетях.

28-летний англичанин в Twitter выложил скриншот из Instagram, где пользователь написал ему: «Чертов ниггер, уходи из футбола, гребаная свинья».

«Еще один день в жизни социальных сетей без фильтров. Пожалуйста, не жалейте нас, просто стойте бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети без этого не становятся безопаснее», — подписал пост Мингс.

Another day in the life of social media with no filter ... ???

Please don't feel sorry for us, just stand side by side in the fight for change. Social media isn't getting any safer without it ... pic.twitter.com/aNKqDnZwDh — Tyrone Mings (@OfficialTM 3 ) April 16, 2021

«Астон Вилла» и АПЛ выступили с заявлениями, в которых осудили такое поведение в адрес футболиста.

В текущем сезоне Мингс провел за «Астон Виллу» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.