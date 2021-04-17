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Кейн получил травму в матче с «Эвертоном»

01:11

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не смог доиграть матч 22-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». 27-летний англичанин на 94-й минуте был заменен на Деле Алли.

Напомним, через 9 дней «Тоттенхэму» предстоит сыграть против «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.

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