«Шеффилд Юнайтед» в гостях обыграл «Эвертон»

«Шеффилд Юнайтед» в гостях победил «Эвертон» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Единственный гол забил Дэниэл Джебиссон.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 20 очков и занимает 20-е место, команда не имеет шансов на сохранение места в АПЛ. У «Эвертона» 56 очков и 8-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1 (0:1)

Гол: Джеббисон, 7.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт (Сигурдссон, 46), Годфри, Хамес Родригес (Андре Гомеш, 78), Аллан, Дукуре (Бернард, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Макголдрик, Джеббисон.

Предупреждения: Бэшем, 26. Хамес Родригес, 66. Болдок, 81. Робинсон, 90.

Судья: Мосс (Англия).

16 мая. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».