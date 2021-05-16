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«Поместите это в Лувр». «Ливерпуль» — о голе вратаря Аллисона

21:05
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«Ливерпуль» в официальном Twitter прокомментировал победный гол голкипера Алиссона Бекера в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (2:1).

«Поместите это в Лувр. Немедленно, — говорится в сообщении клуба.

В компенсированное время Алиссон головой послал мяч в ворота после подачи Трента Александра-Арнолда с углового. Таким образом, 28-летний бразилец стал первым голкипером в истории клуба, забившим гол.

«Ливерпуль» имеет 63 очка и на данный момент занимает пятое место. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/LFC/status/1393985414176940033

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