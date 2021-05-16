«Ливерпуль» в официальном Twitter прокомментировал победный гол голкипера Алиссона Бекера в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (2:1).

«Поместите это в Лувр. Немедленно, — говорится в сообщении клуба.

Put it in the Louvre ?



... pic.twitter.com/88JNw9RQAV — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

В компенсированное время Алиссон головой послал мяч в ворота после подачи Трента Александра-Арнолда с углового. Таким образом, 28-летний бразилец стал первым голкипером в истории клуба, забившим гол.

«Ливерпуль» имеет 63 очка и на данный момент занимает пятое место. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция.