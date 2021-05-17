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Алисон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче

07:50
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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал первым вратарем в истории клуба, которому удалось забить в официальном матче.

Накануне «Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов.

Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Отец Алиссона, Жозе Беккер скончался в феврале 2021 года в возрасте 57 лет. Он утонул в озере недалеко от своего загородного дома на юге Бразилии.

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