Алисон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче
07:50
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал первым вратарем в истории клуба, которому удалось забить в официальном матче.
Накануне «Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов.
Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Отец Алиссона, Жозе Беккер скончался в феврале 2021 года в возрасте 57 лет. Он утонул в озере недалеко от своего загородного дома на юге Бразилии.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю