Алисон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал первым вратарем в истории клуба, которому удалось забить в официальном матче.

Накануне «Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов.

1 — In Liverpool's entire club history since they were founded in 1892, Alisson is the first goalkeeper ever to score a competitive goal for the club. Absurd. pic.twitter.com/hpvwGB8fuJ — OptaJoe (@OptaJoe) May 16, 2021

Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Отец Алиссона, Жозе Беккер скончался в феврале 2021 года в возрасте 57 лет. Он утонул в озере недалеко от своего загородного дома на юге Бразилии.