«Эвертон» продлит контракт с полузащитником Энтони Гордоном

Полузащитник Энтони Гордон намерен продлить контракт с «Эвертоном», сообщает The Telegraph.

По данным источника, «Челси» с лета проявлял интерес к 21-летнему игроку, но, скорее всего, не сможет заполучить англичанина в преддверии открытия зимнего трансферного окна.

Действующее соглашение Гордона с «Эвертоном» рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе команды 15 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.