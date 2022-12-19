Представители Амрабата обсудили с руководством «Ливерпуля» возможный переход в клуб

Представители полузащитника сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата встретились с руководством «Ливерпуля», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, стороны обсуждали возможный переход 26-летнего игрока в английский клуб. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал Амрабата приоритетной целью на подписание в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «Тоттенхэм» тоже заинтересован в марокканском полузащитнике, но игрок предпочитает перейти в «Ливерпуль».

Ранее СМИ информировали, что «Фиорентина» активирует опцию автоматического продления контракта с Амрабатом. Нынешнее соглашение хавбека с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Амрабат провел в составе «Фиорентины» 13 матчей в серии А и не отметился результативными действиями.

На чемпионате мире в Катаре футболист занял четвертое место в составе сборной Марокко, отыграв на турнире все 7 матчей.