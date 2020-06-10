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«Эвертон» претендует на Депая

13:58
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«Эвертон» может приобрести нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает Calciomercato.

По информации источника, английский клуб может заплатить за 26-летнего голландца 30 миллионов евро. Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что сам футболист хочет покинуть команду, в связи с чем и не соглашается на продление контракта.

На счету Депая 14 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион» в сезоне-2019/20.

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