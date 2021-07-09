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«Эвертон» представил новый домашний комплект игровой формы

12:57
«Эвертон» представил новый домашний комплект игровой формы. Фото Сайт «Эвертон».
«Эвертон» представил новый домашний комплект игровой формы. Фото Сайт «Эвертон».
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«Эвертон» презентовал новый домашний комплект формы, в котором команда выступит в следующем сезоне.

Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с узором. Вставки сделаны белыми и желтыми.

В прошлом сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 59 баллов. Новым главным тренером в межсезонье стал специалист Рафаэль Бенитес.

«Эвертон» представил новый домашний комплект игровой формы. Фото Сайт "Эвертон".
«Эвертон» представил новый домашний комплект игровой формы. Фото Сайт «Эвертон».

Дополнительная информация:

https://www.evertonfc.com/home

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Виктория Кравченко все материалы автора

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