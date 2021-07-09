«Эвертон» представил новый домашний комплект игровой формы

«Эвертон» презентовал новый домашний комплект формы, в котором команда выступит в следующем сезоне.

Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с узором. Вставки сделаны белыми и желтыми.

В прошлом сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 59 баллов. Новым главным тренером в межсезонье стал специалист Рафаэль Бенитес.