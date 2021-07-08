Рамос отказал «Арсеналу» ради перехода в «ПСЖ»

Испанский защитник Серхио Рамос мог перейти в «Арсенал», сообщает Goal.com.

По данным источника, футболист не захотел переходить в лондонский клуб из-за того, что команда не выступает в Лиге чемпионов. Кроме того, 35-летний испанец мог продолжить карьеру в «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

Сегодня, 8 июля, «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Рамосом на 2 года. 35-летний испанец присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.