Полузащитник Рубен Невеш может стать игроком «Арсенал»

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш может стать игроком «Арсенала», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным издания, «канониры» уже сделали 24-летнему игроку предложение о том, чтобы заключить пятилетний контракт.

Португалец перешел в «Вулверхэмптон» из «Порту» в 2017 году. Трансферная стоимость — 18 миллионов евро.