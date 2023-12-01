«Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии 10 очков в чемпионате Англии

«Эвертон» направил апелляцию в АПЛ на решение о снятии 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плэй.

Ранее сообщалось, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов евро в связи с финансовыми потерями, которые повлек вылет этих команд из АПЛ. Согласно их позиции, вылета могло бы не быть, если бы очки у «Эвертона» сняли в одном из предыдущих сезонов.

18 ноября стало известно, что с мерсисайдцев могут снять еще 9 очков.