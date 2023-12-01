«Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии 10 очков в чемпионате Англии
«Эвертон» направил апелляцию в АПЛ на решение о снятии 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плэй.
Ранее сообщалось, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов евро в связи с финансовыми потерями, которые повлек вылет этих команд из АПЛ. Согласно их позиции, вылета могло бы не быть, если бы очки у «Эвертона» сняли в одном из предыдущих сезонов.
18 ноября стало известно, что с мерсисайдцев могут снять еще 9 очков.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|27-10
|30
|
2
|Ман. Сити
|13
|9
|2
|2
|33-13
|29
|
3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28-11
|28
|
4
|Астон Вилла
|13
|9
|1
|3
|31-18
|28
|
5
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|25-17
|26
|
6
|МЮ
|13
|8
|0
|5
|16-16
|24
|
7
|Ньюкасл
|13
|7
|2
|4
|31-14
|23
|
8
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|28-23
|22
|
9
|Вест Хэм
|13
|6
|2
|5
|23-23
|20
|
10
|Челси
|13
|4
|4
|5
|22-20
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|19-18
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|13
|4
|3
|6
|18-23
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|13
|4
|3
|6
|13-18
|15
|
14
|Фулхэм
|13
|4
|3
|6
|13-22
|15
|
15
|Нот. Форест
|13
|3
|4
|6
|16-21
|13
|
16
|Борнмут
|13
|3
|3
|7
|14-28
|12
|
17
|Лутон Таун
|13
|2
|3
|8
|12-23
|9
|
18
|Шеффилд Юн.
|13
|1
|2
|10
|11-34
|5
|
19
|Эвертон
|13
|4
|2
|7
|14-20
|4
|
20
|Бернли
|13
|1
|1
|11
|10-32
|4
Результаты / календарь
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38 тур
|2.12
|18:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|2.12
|18:00
|
Брентфорд – Лутон Таун
|- : -
|2.12
|18:00
|
Бернли – Шеффилд Юн.
|- : -
|2.12
|20:30
|
Нот. Форест – Эвертон
|- : -
|2.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.12
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|3.12
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|3.12
|17:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|3.12
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|3.12
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|12
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|11
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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