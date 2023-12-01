«Брайтон» намерен продлить контракт с Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может продлить контракт с клубом, сообщает 90min.

По сведениям источника, клуб хочет подписать новое соглашение с 44-летним итальянцем на фоне интереса со стороны «Реала».

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 22 очка. В Лиге Европы «Брайтон» занимает второе место в группе B.