С «Эвертона» могут снять еще 9 очков в АПЛ

«Эвертон» рискует лишиться еще 9 очков в АПЛ, сообщает Daily Mail.

17 ноября АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов евро в связи с финансовыми потерями, которые повлек вылет этих команд из АПЛ. Согласно их позиции, вылета могло бы не быть, если бы очки у «Эвертона» сняли в одном из предыдущих сезонов.

По информации источника, у владельцев «Эвертона» не смогут выплатить эту сумму, если суд встанет на сторону соперников. В таком случае с «ирисок» автоматически снимут еще 9 очков, а клуб перейдет под внешнее управление.