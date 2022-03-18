Матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за активиста, который приковал себя к штанге

В ночь на 18 марта в Ливерпуле (Англия) матч 20-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за действий активиста на стадионе «Гудисон Парк».

В начале второго тайма встречи «Эвертон» — «Ньюкасл» болельщик проник на поле и привязал себя к штанге хомутом вокруг шеи. Главный арбитр матча Крейг Поусон приостановил игру, а стюарды оказали помощь фанату. Активиста освободили, и матч был продолжен.

После этого болельщика задержала полиция. При этом другой фанат попытался его ударить, но его остановили силы правопорядка.

По информации британских СМИ, болельщик таким образом решил показать свой протест против инвестиций Великобритании в добычу и разработку ископаемого топлива.