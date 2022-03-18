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Матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за активиста, который приковал себя к штанге

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
18 марта. Ливерпуль. «Эвертон» — «Ньюкасл». Болельщик, который привязал себя к штанге.
Фото Reuters
18 марта. Ливерпуль. «Эвертон» — «Ньюкасл». Полиция уводит болельщика.
Фото Reuters
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В ночь на 18 марта в Ливерпуле (Англия) матч 20-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за действий активиста на стадионе «Гудисон Парк».

В начале второго тайма встречи «Эвертон» — «Ньюкасл» болельщик проник на поле и привязал себя к штанге хомутом вокруг шеи. Главный арбитр матча Крейг Поусон приостановил игру, а стюарды оказали помощь фанату. Активиста освободили, и матч был продолжен.

После этого болельщика задержала полиция. При этом другой фанат попытался его ударить, но его остановили силы правопорядка.

По информации британских СМИ, болельщик таким образом решил показать свой протест против инвестиций Великобритании в добычу и разработку ископаемого топлива.

18 марта. Ливерпуль. «Эвертон» — «Ньюкасл». Полиция уводит болельщика. Фото Reuters
18 марта. Ливерпуль. «Эвертон» — «Ньюкасл». Полиция уводит болельщика.
Фото Reuters
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
17 мар, 22:45. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Ивоби, 90+9 (1:0)
Эвертон
Бегович Холгейт Кин Годфри Коулман Аллан Дукуре Ришарлисон (Андре Гомеш, 87) Грэй (Калверт-Льюин, 76) Ивоби Гордон (Таунсенд, 90+15)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Таргетт Крафт (Манкильо, 90+3) Берн Альмирон (Сен-Максимен, 71) Уиллок Гимарайнс Жоэлинтон Вуд Фрэйзер (Мерфи, 85)
Предупреждения
Ришарлисон 64’, Гордон 76’  -  Крафт 76’
Удаления
Аллан 83’
Судьи
Поусон (Англия)

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
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«Эвертон» в меньшинстве вырвал победу у «Ньюкасла»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Маркес Лоурейру Аллан

Маркес Лоурейру Аллан

Эвертон

 23 1 6
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