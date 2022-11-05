Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:57

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Фулхэма». Холанн забил с пенальти в добавленное ко второму тайму время

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
5 ноября. «Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 2:1.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Фулхэма» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 2:1.

В первом тайме счет открыл форвард «Сити» Хулиан Альварес.

В середине первого половины матча красную карточку получил защитник «горожан» Жоау Канселу. После этого «Фулхэм» сумел отыграться усилиями полузащитника Андреса Перейры, который реализовал пенальти.

Однако на пятой добавленной минуте ко второму тайму победу «Манчестеру» принес гол форвада Эрлина Холанна. Он реализовал пенальти в самом конце матча.

«Ман Сити» набрал 32 очка и обошел в турнирной таблице «Арсенал» (31 очко), у которого есть матч в запасе.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 нояб, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 нояб, 18:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
4:3
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 нояб, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
2:3
Брайтон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
3
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дрейк: «Де Брейне в «Ливерпуле» стал бы сенсацией»

АПЛ: «Челси» — «Арсенал», «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и другие матчи 15-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
2
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
8
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
11
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
14
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
15
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
16
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости