«Эвертон» хочет получить от «Арсенала» 90 миллионов фунтов за Амаду Онана
«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Эвертона» Амаду Онана, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, «канониры» хотят подписать 22-летнего бельгийца этой зимой. При этом «Эвертон» рассчитывает получить за футболиста 90 миллионов фунтов, но существует вероятность, что руководство клуба согласится снизить цену до 70 миллионов фунтов.
Онана выступает за «Эвертон» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 43 миллиона фунтов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
8
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39-29
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|15.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|- : -
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6