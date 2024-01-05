«Эвертон» хочет получить от «Арсенала» 90 миллионов фунтов за Амаду Онана

«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Эвертона» Амаду Онана, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «канониры» хотят подписать 22-летнего бельгийца этой зимой. При этом «Эвертон» рассчитывает получить за футболиста 90 миллионов фунтов, но существует вероятность, что руководство клуба согласится снизить цену до 70 миллионов фунтов.

Онана выступает за «Эвертон» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 43 миллиона фунтов.