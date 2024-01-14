«Эвертон» сыграет с «Астон Виллой» в матче 21-го тура чемпионата Англии 14 января, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Эвертон» — «Астон Вилла» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 20 туров английской премьер-лиги синие набрали 16 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице. Клуб из Бирмингема с 42 баллами располагается на 3-й строчке.

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