Защитник «Челси» Фофана получил разрыв передней крестообразной связки на тренировке
Защитник «Челси» Уэсли Фофана порвал переднюю крестообразную связку на тренировке, сообщает Football London.
По данным источника, 22-летнему футболисту провели медицинское обследование, ему потребуется операция. Он пропустит значительную часть сезона-2023/24. Также защитник не поедет вместе с командой в предсезонное турне по США.
Француз был куплен прошлым летом у «Лестера» более чем за 80 миллионов евро. В октябре 2022 года он получил травму колена, из-за которой выбыл из строя более чем на два месяца, а через четыре дня после возвращения к тренировкам у него случился рецидив, в результате чего он выбыл из строя еще на 55 дней. В итоге в сезоне-2022/23 Фофана сыграл за «Челси» 20 матчей и забил 2 гола.
Источник: Football London
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|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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|Эвертон
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18
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Арсенал – Нот. Форест
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Брайтон – Лутон Таун
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Ньюкасл – Астон Вилла
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