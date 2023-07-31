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Сегодня, 16:12

Тен Хаг: «Никто, кроме «Манчестер Сити», не может говорить о борьбе за титул АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за титул АПЛ в сезоне-2023/24.

«Думаю, во время предсезонки не стоит говорить об этом. Полагаю, что никто в АПЛ не может вести такие разговоры — кроме, возможно, «Манчестер Сити», потому что за последние шесть лет они выиграли титул пять раз. Любой другой клуб прежде всего должен бороться за место в топ-4, и только после этого можно сконцентрироваться на топ-2. Тогда, возможно, появится шанс побороться за этот трофей, но о таком достижении мы пока не говорим», — приводит слова тен Хага The Athletic.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В минувшем розыгрыше АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити».

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
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