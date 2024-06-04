Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:54

The Times: «Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ из-за правила сделок

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ, сообщает The Times.

По данным источника, «горожане» обвиняют лигу в дискриминации касательно сделок с ассоциированными сторонами.

Руководство АПЛ запрещает клубам заключать договора с компаниями, которые связаны с владельцами клубов. В «Манчестер Сити» считают такое решение дискриминацией представителей стран Ближнего Востока.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Футбол
ФК Манчестер Сити
1
1
Читайте также
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Sun: хавбека «Вест Хэма» Пакету могут пожизненно дисквалифицировать за игру на ставках
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости