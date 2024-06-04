The Times: «Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ из-за правила сделок

«Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ, сообщает The Times.

По данным источника, «горожане» обвиняют лигу в дискриминации касательно сделок с ассоциированными сторонами.

Руководство АПЛ запрещает клубам заключать договора с компаниями, которые связаны с владельцами клубов. В «Манчестер Сити» считают такое решение дискриминацией представителей стран Ближнего Востока.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.