Тен Хаг: «Мы продолжаем возвращать клуб на путь к трофеям»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Самое главное — мы должны были выиграть первый трофей. Мы получим от этого много вдохновения, но также это добавит больше уверенности в том, что мы можем это делать. Мы все еще продолжаем возвращать «Манчестер Юнайтед» туда, где эта команда должна быть, — на путь к завоеванию трофеев, и теперь мы стали обладателем первого из них», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Это первый трофей «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Также для команды это шестой Кубок английской лиги в истории.