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Сегодня, 10:24

Новичок «Ньюкасла» Гордон: «Не мог упускать эту возможность»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий Энтони Гордон объяснил, почему он перешел в «Ньюкасл» из «Эвертона».

Вчера, 29 января, «сороки» объявили о подписании контракта с 21-летним форвардом.

«Это было по-настоящему сложное решение, и это была по-настоящему тяжелая неделя для меня. Я провел в «Эвертоне» всю свою футбольную карьеру до сих пор, так что это было сложно, но я не мог упускать эту возможность. Я не хочу проявить неуважение или обидеть кого-нибудь в «Эвертоне». Надеюсь, они знают это. Надеюсь, сейчас они смогут реинвестировать эти деньги и остаться в премьер-лиге. Они получили кучу денег за меня. Я никогда не мог себе этого представить и не хотел, чтобы так вышло, поэтому эта неделя и была такой тяжелой», — приводит слова Гордона Daily Mail.

Гордон является воспитанником «Эвертона» и провел в системе английского клуба 11 лет. Его бывшая команда распологается на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками за 20 туров.

В текущем сезоне он сыграл за «ирисок» 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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