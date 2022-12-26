Эндрю Робертсон стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников

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Футболист «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вышел на чистое первое место по голевым передачам в АПЛ среди защитников.

Он отметился очередной голевой передачей в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Робертсон сделал свой 54-й ассист в АПЛ, обойдя экс-защитника «Эвертона» Лейтона Бэйнса (53).