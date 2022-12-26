Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:06

Эндрю Робертсон стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эндрю Робертсон поздравляет Мо Салаха с голом.
Фото ФК «Ливерпуль»

Футболист «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вышел на чистое первое место по голевым передачам в АПЛ среди защитников.

Он отметился очередной голевой передачей в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Робертсон сделал свой 54-й ассист в АПЛ, обойдя экс-защитника «Эвертона» Лейтона Бэйнса (53).

Лейтон Бэйнс
Эндрю Робертсон
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки из США забили 91 гол за «Фулхэм» в АПЛ — это больше, чем все клубы вместе взятые
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
7
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
8
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
9
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости